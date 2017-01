Desde o dia 10 deste mês crianças e adolescentes estão participando do Projeto Brincando com Esporte. A ação é realizada através de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério do Esporte, com o objetivo de oferecer opções de esporte e lazer no período de férias escolares. As atividades seguem até o dia 09 de fevereiro.

O Projeto recebeu 250 inscrições. Brincadeiras, jogos, apresentações culturais e demais atividades lúdicas estão sendo realizadas das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h no Ginásio Municipal de Esportes Mário Alcides Coradi, na Escola Infantil Prefeito Alcides Ferrari e no Estádio Municipal Prefeito Violar Pretto.