Uma das vítimas do assalto no interior de Ipumirim, registrado na madrugada da quinta-feira, dia 12, relatou os momentos de tensão pela qual a família viveu na mão dos bandidos. Ela aceitou falar à reportagem desde que não fosse identificada. Além dela, outras três pessoas (as duas filhas e o genro) estavam em casa no momento da ação. O esposo estava trabalhando.

De acordo com ela, todos estavam dormindo quando quatro elementos invadiram a casa, estourando a porta. "Nesse momento eu chamei pelo meu marido e então quatro homens entraram no quarto. Todos estavam encapuzados e vestido de preto", conta. Ela diz que ficou na mira de uma arma enquanto os demais bandidos foram buscar os outros moradores, que estavam em outros quartos. Eles ficaram em um cômodo sob a vigilância de um dos assaltantes, enquanto que os outros reviravam a casa atrás de armas, dinheiro e outros pertences.

Conforme essa moradora, "a todo momento eles nos falavam que nada iria acontecer com a gente, desde que a gente não reagisse (...) É uma sensação horrível e não desejo que ninguém passe por isso", finaliza.

Nesta ação, os bandidos levaram dois computadores portáteis, marcas Acer e Gateway; um celular LG, uma máquina fotográfica digital da Samsung; um televisor Phillips, 32 poletadas e varias jóias.

Os meliantes fugiram e nenhum suspeito foi localizado até agora.