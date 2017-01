O contrato foi assinado na manhã de sexta-feira,13, pelo prefeito, Genir Loli e pelo presidente da entidade, Adir Zonta. O documento garante repasse da Administração com aumento de 12% no convênio com os Bombeiros Voluntários do município, totalizando R$ R$ 82 mil para ano de 2017. Em 2016, o valor foi de R$ 60 mil e mais um aditivo de pouco mais de R$ 13 mil.

Para Loli, o Corpo de Bombeiros é vital para a sociedade e é necessário que exista parceria para a sobrevivência da entidade. O vice-prefeito, Flavio Benini destaca que é importante conceder recursos financeiros para a corporação e acompanhar a entidade. “Estivemos visitando a sede da corporação e nos inteirando sobre o andamento da entidade e conversando com os alunos que estão fazendo curso para serem bombeiros”, explica Benini.

O presidente da corporação lembra que Loli e Benini já foram bombeiros voluntários e acrescenta que a entidade vai receber do Município o montante solicitado. “Com esse valor, mais a arrecadação na fatura de energia elétrica e eventos que realizamos conseguiremos manter as atividades, que tem custo com combustível, material operacional, manutenção da sede e alimentação dos bombeiros. Já os investimentos para compra de veículos, por exemplo, são repassados pelo Estado, por meio da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (Abevesc)”, garante Zonta.

O presidente ressalta que a contribuição da população para manter a entidade é importante. Um bombeiro está visitando os moradores para conversar sobre o auxílio na fatura de energia elétrica. O município possui pouco mais 1,2 mil unidades consumidoras e a entidade espera que boa parte dos moradores contribua com os bombeiros.

Fonte: Olíria Weber Locatelli Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul