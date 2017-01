As altas temperaturas favorecem a presença de animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões e lagartas. A picada ou contato com esses animais podem causar dores, infecções e até mesmo levar a pessoa à morte. Na manhã da sexta-feira, dia 13, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia realizou a captura de uma cobra na área central de Concórdia. O animal foi encontrado em uma floricultura. De acordo com o comandante da corporação, Lauri Hermann, é comum esse tipo de ocorrência, especialmente durante o verão.

Também nesta sexta-feira, dia 13, um homem apareceu com uma lagarta para averiguar se a mesma é uma taturana, uma das mais perigosas, caso haja contato com humanos. Ele relatou que um vizinho acabou encostando no animal e, por precaução, foi levada para o Hospital São Francisco. Neste caso, o homem foi orientado a levar a lagarta até o hospital para que a seja repassada a medicação correta para a vítima desse acidente com o animal.

Hermann orienta que quando a pessoa for picada ou teve um contato com um animal peçonhento dentro do possível tente capturá-lo e leva-lo junto até uma equipe médica para identificar para repassar o medicamento correto ao paciente.

(Com informações do repórter André Krüger)