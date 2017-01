Evento será no Campo do Bairro Salete.

Acontece na tarde deste sábado, dia 14, a 6ª Edição do Jogo das Estrelas. O evento, que vai reunir desportistas de Concórdia e região, será no campo do Grêmio Salete.

O evento é realizado anualmente para arrecadar alimentos não-perecíveis, que serão repassados posteriormente para entidades sociais da cidade. Essas entidades a serem beneficiadas serão escolhidas através de indicação da Secretaria de Ação Social.

15h: Jogo entre alunos da escolinha do Canarinho, sub-13;

16h: Jogo entre empresários e autoridades do município (futebol suíço);

17h: Jogo entre Amigos do Marola x Amigos do Vetchão.

Para quem for assistir, o ingresso é um quilo de alimento não perecível.