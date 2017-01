Raphael Di Maria marcou cinco gols com a camisa do CAC.

Atacante ex-CAC é o novo reforço do Brusque

O atacante Raphael Di Maria, que defendeu as cores do Concórdia Atlético Clube em 2016, foi anunciado pelo Brusque, que irá disputar a série A do Campeonato Catarinense em 2017.

O atleta, que chegou no returno da série B para defender o Concórdia, em 2016, marcou cinco gols durante o certame, sendo o vice-artilheiro do time.