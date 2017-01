Mais um caminhoneiro de Concórdia foi assaltado pelo país. A ação foi na madrugada de quinta-feira, dia 12, na cidade de Prata, no estado de Minas Gerais. O motorista foi rendido por bandidos armados em um posto de combustíveis na BR-153. O condutor do caminhão Dirceu José Urbanski, de 32 anos, ficou por cinco horas de refém dos bandidos.

Os ladrões seguiram com o caminhão em direção BR-262. Durante o período em que o motorista ficou em poder dos bandidos, foram retiradas da carreta as rodas com pneus, caixa de comida bateria, som, lonas e outros equipamentos.

O motorista é morador de Concórdia mais trabalha para um empresa de transportes de Catanduvas.

(Com informações do repórter André Krüger).