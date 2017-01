Peritiba recebeu, na última semana, um rolo compactador que será utilizado para serviços de manutenção e melhoria das estradas do interior do município. O equipamento custou R$ 260 mil e foi adquirido em parceria com o Ministério da Agricultura, através de emenda parlamentar do deputado federal Esperidião Amim

A prefeita Neusa Maraschini comenta que o rolo compactador vai melhorar a trafegabilidade e consequentemente o escoamento dos insumos e produtos das propriedades. “O poder público municipal tem um grande compromisso com a população rural peritibense que é de manter em boas condições de trafegabilidade as estradas vicinais dando condições para o escoamento de insumos e produtos agrícolas, além de garantir a segurança dos motoristas”, destaca ela. “Os trabalhos de manutenção das estradas rurais ganham um importante reforço, pois a compactação irá contribuir significativamente na melhoria das estradas que ficarão mais resistentes principalmente aos períodos de chuvas”, lembra a prefeita.

Antes de liberar a máquina para o serviço, a Prefeitura aguarda a vistoria da Caixa Econômica.