Local foi alvo de ação criminosa no fim do mês passado, com explosão de caixas eletrônicos.

Trabalhadores encontram emulsão de dinamite durante reforma no Banco do Brasil

A Polícia Militar foi acionada nesta sexta-feira, dia 13, para se deslocar até Presidente Castello Branco após funcionários de uma empresa que estavam realizando reforma na agência bancária do Banco do Brasil, encontrarem parte de emulsão de dinamite utilizada para explodir os caixas eletrônicos, cuja ação criminosa foi no mês passado.

O BOPE Batalhão de Operações de Policiais Especiais, da Polícia Militar de Santa Catarina, foi acionado para recolher o material para encaminhar para perícia.

A explosão nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ocorreu em Presidente Castello Branco durante a madrugada do dia 28 de dezembro por volta das 2h30. Os bandidos fugiram e o valor levado não foi informado pela agência bancária, segundo informações havia pouco dinheiro nos caixas. Um dos veículos utilizados na fuga, um Kia Cerato foi localizado abandonado no interior do Munícipio de P.C.B, tinha registro de furto em Curitiba no Paraná.

Até o momento não a informação de suspeitos de terem realizados a exploração na agência bancária, que fica localizada na área central do município. Uma pessoa ficou de refém enquanto bandidos realizavam a ação.

(Fonte PM/via André Krüger).