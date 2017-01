Fogo iniciou no porão de uma residência, no bairro das Nações.

Um princípio de incêndio no porão de uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, na madrugada deste sábado, dia 14, por volta das 2h50. O fato ocorreu na rua Bélgica, no bairro das Nações. Os próprios vizinhos que moram na parte superior do imóvel acionaram os Bombeiros. Segundo informações apuradas no local, o porão estava desocupado desde o último domingo, dia oito. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta para entrar na casa.

A Polícia Militar esteve no local e não está descartado que o incêndio seja criminoso. Há indicios de que o fogo tenha iniciado no assoalho do porão.

No dia 11 de novembro do ano passo houve um princípio de incêndio na mesma residência, um curto circuito foi a causa naquela oportunidade.

(Com informações do repórter André Krüger).