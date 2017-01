Moto furtada no centro de Arabutã

Foi furtada na madrugada deste sábado, dia 14, uma motocicleta Honda Tornado, placa MEF 9244 de Ipumirim SC. O veículo estava estacionado na praça de Arabutã. O proprietário deixou a moto no local para ir trabalhar no carregamento de frangos no interior. Ao retornar, por volta das 2h30, não encontrou mais a motocicleta. A Polícia Militar foi acionada mais até o momento ela não foi localizada.

(Com informações do repórter André Krüger).