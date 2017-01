Artefato foi achado durante reformas do Banco do Brasil, que foi alvo de bandidos no mês passado.

O Batalhão de Operações Especiais, o Bope, detonou no fim da noite da sexta-feira, dia 13, o artefato explosivo que foi encontrado no interior da agência do Banco do Brasil, em Presidente Castello Branco. A emulsão de dinâmite foi encontrada por trabalhadores que estão fazendo a reforma da agência bancária, que foi alvo de ação criminosa no fim do mês passado, quando um caixa eletrônico acabou sendo explodido. A detonação foi no cmapo de futebol, que fica próximo da área central do município.

A presença desse artefato na agência bancária poderia ter provocado outra tragédia. O mesmo estava no interior de um caixa eletrônico e os trabalhadores estavam usando um maçarico para remover o aparelho. No momento em que a emulsão foi localizada, a agência também estava recebendo clientes, uma vez que alguns serviços estavam sendo realizados.

Esta é a segunda dinâmite que foi achada no interior do banco após a ação dos bandidos. A primeira foi no dia do crime, já que o artefato não havia explodido. O Bope esteve em Castello Branco para fazer a remoção desse dispositivo, naquela ocasião.

(Com informações do repórter André Krüger).