Valor médio do gás de cozinha se manteve em relação a primeira semana.

Preço médio dos combustíveis apresenta elevação na segunda semana do ano

Em geral, o preço médio dos combustíveis apresentou elevação da primeira para a segunda semana do mês de janeiro de 2017. A informação é do levantamento semanal que é feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O único item que não teve alteração foi o GLP, ou o gás de cozinha, que permaneceu em R$ 50,00.

Conforme a ANP, na semana de primeiro a sete de janeiro, o preço médio da gasolina estava em R$ 3,745. Na semana de oito a 14, esse valor pulou para R$ 3,766. Já o Etanol teve o valor médio por litro saltando de R$ 3,522 para R$ 3,633. O diesel passou dos R$ 2,977 para R$ 3,053. Por fim, o diesel S10 pulou dos R$ 3,162 para R$ 3,245.

O preço médio é definido, levando em consideração o maior preço praticado pelo menor valor.