O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, de 2017, apresentou crescimento em comparação com igual período do ano passado. A informação é da Federação Catarinense de Municípios, a Fecam. No primeiro repasse do ano, ocorrido no último dia 10, o montante apresentou crescimento de 13,98%, sem comparar a inflação. Levando em consequência, a inflação do período, esse crescimento fica em 6,53%.

Os municípios da Amauc receberam um montante de R$ 4.263,485,53./ Concórdia abocanhou R$ 939.412,06. Já Seara ficou com o montante de R$ 433,574,80. Irani ficou com R$ 289.049,87. Os demais municípios da microrregião obtiveram R$ 216.787,40.