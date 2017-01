Veículo estava abandonado no interior do município.

Foi localizada no começo da tarde deste sábado, dia 14, a motocicleta Honda Tornado, placas e Ipumirim, que havia sido furtada na madrugada deste sábado, na área central de Arabutã. Conforme a Polícia Militar, o veículo estava abandonado nas proximidades de Linha Unidos. A moto estava com indícios de ligação direta e sem combustível.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, ela foi levada quando estava estacionada na área central de Arabutã. O proprietário havia deixado ela no local para ir trabalhar no recolhimento de frango no interior. Ele percebeu a falta do veículo quando retornou do trabalho, no início da madrugada.