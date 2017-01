Foi registrado na noite desta sexta-feira (13), uma colisão entre carro e motocicleta no entroncamento das ruas Grápia e Etelvino Pedro Tumelero, no Bairro São João em Seara. Segundo relato, o veículo Celta placas ILB 5472 conduzido por M.A.P, colidiu com uma motocicleta Honda Biz de placa MEM 3872, conduzida por F.M.L. O condutor (a) da motocicleta sofreu escoriações e foi encaminhado ao Hospital São Roque para atendimento. Polícia Civil e Bombeiros Comunitários de Seara estiveram no local, realizando os procedimentos cabíveis.

(Fonte: Rádio Belos Montes)