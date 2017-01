As equipes do Urbanismo e do DMER realizaram na manhã desta sexta-feira, dia 13, a primeira “Operação Tapa Buraco" de 2017. Vários pontos da cidade foram restaurados com asfalto novo. No total, mais de 12 mil quilos de massa asfáltica foram utilizados para realizar os serviços.

Uma das vias recuperadas foi a que dá acesso a Cachaçaria Simon, considerado um dos pontos mais críticos. “Nesse local, grandes buracos atrapalhavam o trânsito. Agora como a “Operação Tapa Buraco” conseguimos dar mais condições de trafegabilidade”, pontua o Diretor de Urbanismo, Antonio Lopes.

O vice-prefeito de Itá, Domingos Rodrigues dos Santos, que acompanhou os trabalhos, disse que manter as ruas e estradas do município em boas condições é uma das prioridades da administração. “Constantemente será realizado esse tipo de serviço. Vamos manter as ruas da cidade e também as estradas do interior sempre em boas condições”, ressalta ele.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Itá)