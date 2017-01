Foram iniciados na última quinta-feira (12) os trabalhos de recapeamento asfáltico em parte da Rua Governador Colombo Machado Salles, que além de ser uma das vias mais extensas do Município também é uma das mais antigas. A rede de água, que passava no meio da via já foi relocada para a calçada, evitando assim possíveis transtornos.

O trecho que fica em frente ao Centro de eventos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Ipira, deve ser concluído até o último final de semana de janeiro, quando iniciam as programações da maior festa autêntica alemã, o 97º Kerb de Ipira.

Conforme informa o Secretário de Administração e Finanças, Neocir Rogério de Césaro serão investidos na execução dessa obra um valor extremamente significativo, compreendendo um montante de R$ 89.755,38.

De acordo com o Prefeito Emerson, a Administração Municipal já está buscando a viabilização de um projeto para construir calçadas nesse trecho, incluindo ainda a Rua João Batista Riffel, que também passou por recapeamento recentemente.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipira)