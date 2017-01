Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam na tarde deste sábado, dia 14, um incêndio em um caminhão na Rua Victor Sopelsa, próximo ao Parque de Exposições. O veículo, placas de Palhoça, é da empresa que faz a pintura de sinalização na Rua Tancredo Neves. De acordo com os funcionários que trabalhavam com o caminhão, uma caldeira que armazena óleo térmico teve superaquecimento. Ninguém ficou ferido e apenas parte do sistema elétrico e de pintura foi danificada.

Antes da chegada dos Bombeiros os próprios funcionários apagaram as chamas, usando os extintores do veículo. “A caldeira trabalha em 250 graus e superaqueceu. Ouvimos uma pequena explosão e já nos deparamos com o fogo”, conta o encarregado pelo serviço de pintura, Willian Fernando Mello. “Foi um susto muito grande, isso poderia ter causado uma explosão. Mas conseguimos apagar as chamas com os extintores e os Bombeiros chegaram rápido”, registra ele.

Ao chegar ao local os bombeiros fizeram o resfriamento da caldeira e dos depósitos de produtos inflamáveis. Cerca de quatro mil litros de água foram utilizados. “O perigo neste caso são os depósitos de tinta e de óleo diesel. Fizemos o resfriamento e controlamos a temperatura para que não houvesse riscos de explosão”, explica o bombeiro Willian Schwingel.