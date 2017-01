Na noite de sábado, dia 14, a Polícia Militar de Concórdia foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vias de fato na Rua Oswaldo Zandavalli, no centro da cidade, no local foi constatado que um dos veículos envolvidos já havia se evadido do local. Conforme informações, o condutor que permaneceu relatou que o outro motorista envolvido, juntamente com uma mulher, passou a agredi-lo fisicamente com pedaços de madeira. Quando este pegou o celular para ligar para a Polícia Militar, um dos agressores acabou roubando seu celular e posteriormente ambos se evadiram do local com o veículo. Os policiais acabaram encontrando a placa do veículo que havia se evadido. Foi confeccionado o Boletim para providencias sobre os fatos.

(Com informações do repórter André Krüger)