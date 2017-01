Colisão envolveu veículos com placas de Concórdia e Blumenau.

Acidente com danos materiais na SC 283

Apenas um acidente com danos materiais foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. O fato ocorreu no fim da tarde do sábado, dia 14, por volta das 17h35, na SC 283, nas proximidades da entrada para linha Lajeado dos Pintos.

A batida foi entre um VW/Cross Fox, com placas de Blumenau, conduzido por uma mulher de 39 anos e um VW/Polo, com placas de Concórdia, conduzido por um homem de 20 anos.

Somente danos materiais de pequena monta em ambos os veículos foram registrados.