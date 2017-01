Uma motocicleta furtada na madrugada deste domingo, dia 15, por volta das 2h, na Rua 29 de Julho, em frente a agência do Sicoob, foi localizada pela PM ainda na tarde do domingo, no Bairro Santa Rita, próximo a uma pedreira. De acordo com os policiais, a moto estava escondida em um matagal.

O sargento Ritter relata que após receber denúncias, a PM fez buscas no local e encontrou a moto. “Mais uma vez eles esconderam em um local de difícil acesso, chegaram a fazer uma trilha em meio ao mato, mas tivemos êxito e encontramos”, conta ele.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia para que o proprietário a retire.