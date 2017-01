A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia/SC, atendeu três acidentes de trânsito com danos materiais, durante o domingo, dia 15. O primeiro fato foi às 09h20 no quilômetro 15 da Rodovia SC-283, no Bairro Fragosos, município de Concórdia/SC. Trata-se de uma colisão mesmo lateral, envolvendo um veículo Nissan/Frontier do município de Palhoça/SC, conduzido por um homem de 54 anos e um Vw/Up do Município de Seara/SC, conduzido por um um homem de 57 anos.

O segundo acidente ocorreu às 16h10, no quilômetro 135 SC-154, próximo ao Posto da Copérdia, município de Itá/SC. Trata-se de uma colisão traseira, envolvendo um veículo Ford/Ka do município de Erechim/RS, conduzido por um masculino de 20 anos e uma Nissan/Frontier do Município de Victor Graeff/RS, conduzido por um masculino de 41 anos.

O terceiro foi às 18h20 no quilômetro 133 da SC-154, próximo à linha São Roque no município de Itá/SC. Trata-se de um abalroamento transversal frontal envolvendo o veículo Ford/Ka do município de Ipumirim-SC, conduzido por uma mulher de 27 anos e um VW/Fox de placas MJY-9577 do município de Itá-SC.

Em todos os acidentes os veículos envolvidos tiveram danos de pequena monta, e ninguém saiu ferido.

(Com informações do repórter André Krüger)