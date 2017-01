A direção do Concórdia Atlético Clube deve definir até o fim desse mês a comissão técnica para comandar a equipe sub-20 para a disputa da Copa SC. A competição, que envolverá equipes das séries A e B deve iniciar no mês de março desse ano. Até lá, a direção do Galo do Oeste irá participar de uma reunião no próximo dia 27 para tratar das diretrizes desse campeonato, que antecederá a série B do Catarinense.

O grupo de jogadores será montado através de peneirões, que serão realizados pela região.