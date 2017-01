O prefeito de Concórdia Rogério Pacheco praticamente descarta a possibilidade de municipalização do sistema de abastecimento de água em Concórdia. O assunto foi tratado durante entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta segunda-feira, dia 16. Recentemente, o chefe do Executivo Municipal esteve em Florianópolis discutindo com a Casan uma maior autonomia para a Agência Regional da estatal, na Capital do Trabalho.

O assunto municipalização foi abordado em algumas oportunidades pelo administração passada, que inclusive realizou um estudo de viabilidade para isso. Sobre essa questão, Pacheco é enfático, "essa questão de municipalizar é praticamente impossível. Claro que uma ação em parceria com a iniciativa privada pode ser estudada e até mesmo a iniciativa privada vir a assumir sozinha, também pode ser analisada".

A municipalização foi uma das alternativas ventiladas durante a gestão do PT, que também destacou a possibilidade de uma parceria público-privada para gestar o sistema, bem como o repasse do serviço à iniciativa privada, através de concessão, já que a responsabilidade é do município. Essas medidas vieram à tona em função dos problemas de abastecimento de água que algumas localidades da área central vêm sofrendo nos últimos anos, sem a resposta necessária por porte da Casan, até então.

Sobre isso, Pacheco destaca que "temos que focar nessa questão da falta de água. Temos uma concessão que vai até 2020. Se rescindir ou anular, há uma multa. Temos que ter cautela". Completa que a expectativa agora é a instalação das novas bombas na estação em Linha São Paulo. Conforme Pacheco, com esses equipamentos, boa parte dos problemas de abastecimento de água serão resolvidos.