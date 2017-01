Programação está definida e será realizada no Parque de Exposições no dia 26 de fevereiro

Depois de anunciados os recursos que a Prefeitura de Concórdia vai repassar para a realização do Carnaval 2017, que será de R$ 42 mil para a infraestrutura e R$ 18 mil para cada Escola de Samba, representantes das agremiações se reuniram com a Liga Independente das Escolas de Samba (LIESC) e definiram a programação do evento para este ano. A reunião aconteceu na última sexta-feira, dia 13. Dentre as decisões, está a de que o público não vai pagar para assistir o desfile e nem mesmo para entrar no Carnaval de Salão.

Todas as atividades serão realizadas no Parque de Exposições no domingo, dia 26 de fevereiro. De acordo com o presidente da LIESC, Neuri Garghetti, a programação em apenas uma noite vai reduzir despesas. “Em todo o país há contenção de gastos e não podemos fazer diferente. Mesmo com menos recursos, vamos realizar o Carnaval de Concórdia. As Escolas de Samba vão se ajudar mutuamente, elas estão unidas para que o evento seja realizado”, conta ele. “O público não vai pagar a entrada, tudo será gratuito para quem quiser assistir o desfile e ir ao baile. Vamos apenas definir pontos de distribuição dos ingressos, isso por uma questão de organização, mas serão gratuitos”, revela.

Garghetti também relata que neste ano as Escolas não vão disputar prêmios. “Resolvemos fazer diferente nesta edição, pois teríamos que investir cerca de R$10 mil para formar o corpo de jurados. As Escolas concordaram em fazer apenas o desfile de apresentação, sem a competição”, confirma o presidente. “Talvez a gente mantenha o Troféu Imprensa, mas isso ainda será definido”, detalha ele.