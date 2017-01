A semana começou com mais um registro de incêndio em vegetação, em Concórdia. No fim da manhã desta segunda-feira, dia 16, o Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para combater as chamas em um terreno baldio, na Leônidas Fávero, na altura do Loteamento Vivan.

Conforme informações, o proprietário do imóvel estaria colocando fogo em entulho e o vento fez com que as chamas se alastrassem, queimando a vegetação, que estava seca e podendo colocar em risco imóveis próximos.

Os bombeiros foram até o local e controlaram as chamas.

Durante o fim de semana, quatro ocorrências de incêndio foram atendidas. Sendo uma de queima de vegetação às margens da SC 283, um em caminhão que trabalhava na sinalização da Tancredo Neves no Parque de Exposições, uma no porão de residência no Nações e outra que destruiu parte de um galpão, no Distrito de Tamanduá.

(Com informações do repórter André Krüger).