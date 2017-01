Uma van com placas de Concórdia ficou com a frente destruída, após colidir no rodado traseiro de uma retro escavadeira, na manhã desta segunda-feira, dia 16 , na BR 153, em Linha Caroveira, Irani. Os Bombeiros Voluntários do município atenderam a ocorrência, mas não houve feridos.

De acordo com as informações apuradas, a máquina é da Prefeitura de Irani e trafegava pelo acostamento da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e fez os levantamentos do acidente.

Com informações de André Krüger - Rádio Aliança