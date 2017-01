Trabalhos de instalação do sistema de esgotamento sanitário em novas ruas

As frentes de trabalho de instalação da rede coletora do esgotamento sanitário em Concórdia devem ingressar em novas ruas, nesta semana. Conforme o comunicado do consórcio Trix-Infracon, responsável pelas obras, os trabalhos vão ingressar nas ruas Líbia, Júlio Moritz e novo trecho da Vinte e Nove de Julho.

Também nesta semana devem continuar na Adílio Mützemberg, Izidoro Maito, Leonel Mosele, Leandro Dalla Costa, Cândido Ramos, Santa Catarina e Da Paz.

A instalação de emissário continuará sendo realizada na José Albiero.