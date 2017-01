Está suspenso o Edital do Processo Licitatório que previa a regulamentação de 36 vagas para o serviço de moto taxistas e moto entregas em Concórdia. A informação é do Setor de Licitações e Compras da Prefeitura. O motivo foi um pedido de impugnação do processo solicitando que “as matérias técnicas sejam analisadas com critério”. Conforme informações, o setor responsável da Prefeitura decidiu acatar esse pedido. O Processo Licitatório estava marcado para acontecer no dia 25 desse mês. Não há prazo estipulado para um parecer final sobre essa análise e um possível retorno desse Edital.