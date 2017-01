Um veículo ficou totalmente destruído em um incêndio. O fato foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira, dia 16, no Loteamento Grando, às margens da SC 390, proximidades do bairro Nova Brasília.

Conforme informações, duas pessoas estavam no interior do veículo, um Mercedez Classe C, saindo do loteamento pela rua Antônio Pellin, para acessar a rodovia SC 390. Ao descer a ladeira, o motorista percebeu uma fumaça na parte debaixo do veículo e ao sair, perceber que o fogo estava se alastrando rapidamente e nada poderia ser feito. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para combater as chamas.

Este foi o segundo fato envolvendo incêndio registrado nesta segunda-feira, dia 16. Pela parte da manhã, a guarnição dos bombeiros atenderam a um incêndio em vegetação no Loteamento Vivan.

Durante o fim de semana, foram quatro ocorrência de incêndio. Um princípio de incêndio foi registrado no porão de uma residência no Nações; um galpão foi parcialmente destruído pelo fogo, no Distrito de Tamanduá; um incêndio destruiu parte de um caminhão no Parque de Exposições e fogo em vegetação foi combatido às margens da SC 283.

(Com informações do repórter André Krüger)