O encerramento do contrato em 31 de dezembro de 2016, de 13 médicos, que atendiam nos postos da Estratégia da Saúde da Família (ESFs), tem causado alguns transtornos neste início de ano, com nova gestão na Administração Municipal. Para que nenhum posto de saúde fique sem atendimento médico, os profissionais que permanecem atendendo ao município estão sendo remanejados em alguns horários para outras unidades. Esta foi a alternativa encontrada pela equipe de saúde até nova contratação, que será feita de forma emergencial, a partir desta terça-feira, 17 de janeiro. “Infelizmente para cobrir um local, descobrimos outro, mas tudo isso é apenas temporário, já que todos os encaminhamentos já foram feitos para que outros profissionais sejam contratados a partir desta semana”, explica o secretário da Saúde, Sidinei Schmidt.

Como existe um processo seletivo para médicos em andamento, com previsão de contratação somente a partir de abril, a Administração Municipal fará novamente (o último contrato, que venceu em dezembro, era de forma emergencial) uma contratação em caráter emergencial, por 60 dias. Alguns dos profissionais que já estavam trabalhando e foram exonerados no fim de dezembro, por conta do vencimento do contrato, foram contatados e alguns manifestaram interesse em voltar a atuar, mesmo que de forma temporária. “As contratações devem ocorrer aos poucos, começando por esta semana”, adianta Sidinei, ressaltando que as coisas devem ir se normalizando, mas infelizmente apenas dois, dos 15 postos de saúde – Nações e Estados – permaneceram com atendimento de médico em tempo integral. “Contamos com a compreensão da comunidade, que apesar de ter horários mais limitados para as consultas, não ficará sem o atendimento médico”, destaca o secretário.

Quanto ao Processo Seletivo para a contratação de 13 médicos, sendo 10 com carga de 20 horas semanais e outros três, com 40 horas semanais, o edital, que foi lançado em 26 de dezembro de 2016, prevê o período de inscrições de 4 de janeiro de 2017 a 2 de fevereiro de 2017. A prova escrita ocorre no dia 26 de fevereiro e a lista homologada deve ser divulgada no dia 10 de março. Mais informações e edital completo estão no banner do Processo Seletivo para Médicos, na página principal da página da Prefeitura de Concórdia. Os salários variam de R$ 4.063,60 a R$ 15.847,03. É necessário a formação em curso superior de Medicina, com registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).