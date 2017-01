A Delegacia de Polícia Civil de Ipumirim, através do Delegado Glademir Langa, será o responsável pelo inquérito policial sobre o estupro de uma menina de onze anos, que ocorreu na madrugada do sábado, dia 14, na comunidade de Canhada Grande. A delegacia de Ipumirim comandará o inquérito pois Arabutã pertence a comarca de Ipumirim.

O Caso:

Uma criança de 11 anos pode ter sido vítima de estupro, no interior de Arabutã. O fato foi registrado por volta da 1h30 da manhã do sábado, dia 14, na comunidade de Linha Canhada Grande. Conforme informações apuradas, um rapaz entrou na casa e estaria no quarto com a vítima, uma menina. Foi a mãe da criança quem flagrou o fato. Ele fugiu pulando a janela.

De acordo com informações da PM, o suspeito é um rapaz de 19 anos. A Polícia foi até a casa do masculino, porém ele não foi encontrado na residência. Os policiais continuam as buscas.

Ainda durante a madrugada, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Francisco de Concórdia para a realização de exames. De acordo com informações da PM, há indícios de que houve a junção carnal.

(Com informações do repórter André Krüger)