Fato foi registrado na noite do domingo, dia 17.

Homem tem moto furtada enquanto procurava atendimento médico no hospital

Mais uma motocicleta foi furtada em Concórdia nas últimas horas. O fato foi registrado pela Polícia Militar, na tarde da segunda-feira, dia 16. Conforme informações, o proprietário havia estacionado o veículo em frente ao pronto-socorro do Hospital São Francisco e teria deixado a chave e o capacete na moto, pois tinha ido procurar atendimento hospitalar na noite do domingo, dia 15. Ao voltar no local, por volta das 22h, não havia mais encontrado a moto.

A motocicleta levada é uma Honda/CG 125 Titans, KS, cor vermelha, placas MBF 6291.

No fim de semana, a Policia Militar também registrou o furto de duas motocicletas, uma em Concórdia e outra em Arabutã. Os veículos foram localizados mais tarde.

(Com informações do repórter André Krüger).