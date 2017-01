Informações de bastidores dão conta de possível ida da franquia do Orlândia para Foz do Iguaçu.

A Liga Nacional de Futsal de 2017 poderá ter mudanças na geografia para esse ano. A equipe do Orlândia, que até então negociava com São Sebastião do Paraíso-MG, para ser sede da equipe, irá se juntar ao Foz Cataratas Futsal, de Foz do Iguaçu-PR. Com isso, será mais uma equipe paranaense nessa disputa. O vizinho estado passará a contar com seis equipes. A união deve ser confirmada nos próximos dias.