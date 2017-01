A Vigilância Sanitária de Lindóia do Sul adquiriu um veículo novo com recursos próprios. O carro é marca Renaut, modelo Logan Expression 2017, possui motor 1.6, 16 válvulas, 118 cavalos de potência, completo e equipado com GPS. O valor não foi informado.

Conforme o secretário Municipal de Saúde, Fabiano Biezus Frare, o veículo vai agilizar e melhorar o trabalho, o atendimentos e as ações que o órgão desenvolve no município. A entrega contou com a presença do prefeito, Genir loli, do vice-prefeito, Flavio Benini, do secretário Municipal de Saúde, Fabiano Biezus Frare e da equipe da concessionária que também repassou dados técnicos do veículo.