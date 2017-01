Uma idosa de 78 anos foi vítima de assalto na manhã desta terça-feira, dia 17, por volta das 10h30 dentro do Cemitério Municipal de Concórdia. Segundo o relato da vítima, de iniciais A.A.M, ela estava rezando na capela quando um homem veio por trás, a empurrou e arrancou a sua bolsa e derrubando ela no chão. A idosa sofreu uma lesão no punho esquerdo e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzida ao pronto-socorro do Hospital São Francisco,

A mulher não soube informar as características do assaltante, mas populares que estavam no local viram a situação e repassaram informações para os policiais.

A bolsa da mulher foi localizada ainda dentro do cemitério. Foi furtada apenas a quantia em dinheiro de R$ 50,00. A Polícia Militar faz rondas para localizar o suspeito.

(Com informações do repórter André Kruger).