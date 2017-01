A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ipira recebeu R$ 18.100,00 do Instituto Guga Kuerten (IGK). O valor será aplicado na cobertura externa do pátio em frente à sede da entidade.

O convênio foi viabilizado através de um projeto feito pela equipe técnica da APAE. Foram 34 projetos inscritos e 31 selecionados junto ao FAPS (Fundo de Apoio a Projetos Sociais). O montante já foi depositado pelo Instituto Guga Kuerten.

De acordo com o secretário-executivo da APAE, Jhonatan Spricigo, o FAPS é um programa do IGK que busca apoiar financeira e tecnicamente projetos de organizações sociais de Santa Catarina que desenvolvam ações voltadas para integração da pessoa com deficiência.

As obras da cobertura externa da escola especial “Semente de Esperança” começaram nesta segunda-feira (16) com a fundação. A APAE de Ipira atende atualmente a 65 alunos de Ipira, Piratuba e Peritiba. os trabalhos deverão estar concluídos até o início do ano letivo no mês que vem.

Fonte: Michel Teixeira Notícias