Nesta terça-feira (17) a direção da ACF confirmou mais uma contratação para a temporada 2017, trata-se do ala/pivô Johnatas Felipe Pereira Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Felipinho, que em 2016 atuou pela equipe de Guarapuava (PR) e Jaén Paraíso (ESP).

Felipinho é natural de Umuarama (PR), e desde os 5 anos de idade pratica futsal, em 2012 viu o seu sonho virar realidade, ano que foi integrado a equipe adulta da cidade, já no ano seguinte atuou pela equipe de Paranavaí (PR), em 2014 passou a atuar pela equipe de Guarapuava (PR), permanecendo na equipe até o final do 1º semestre de 2016, quando surgiu a oportunidade de atuar fora do país, no caso na equipe de Jaén Paraíso, no interior da Espanha. Os principais títulos que Felipinho conquistou foi o bicampeonato Paranaense e o título da Copa dos Campeões, ambos pelo Guarapuava.

"Desde o momento que surgiu a oportunidade de jogar em Concórdia já fiquei muito interessado por se tratar de uma equipe que sempre está brigando na liga e em todas as competições que disputa, é uma honra jogar e defender a equipe de Concórdia, estou muito motivado para fazer um bom ano, e junto com os meus companheiros de equipe buscar títulos", declarou Felipinho.

A ACF contará em 2017 com Morruga (técnico), Douglas (Preparador de Goleiros), Fabiano (Preparador Físico), João Neto (Goleiro), Pesk (Pivô), Douglinhas (Ala), Júlio (Fixo), Joãozinho (Ala) e Harry (Ala), Italo (Pivô), Valença (Fixo), Pedro (Goleiro) e Jhony (Ala), Roger (Goleiro) e Felipinho (Ala/Pivô).

Foto: Pedro Jesus Chaves Labella