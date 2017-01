Adelmo da Silva havia sido ferido por nove estocadas de faca no último dia oito.

Recebeu alta do Hospital São Francisco, na sexta-feira, dia 23, Adelmo da Silva, de 37 anos. Ele foi vítima de nove golpes de facas na madrugada do domingo, dia 08 de janeiro, em uma briga que teve inicio em um bar na Rua Romano Ancelmo Fontana, percorreu a rua do Comércio até a Atalípio Magarinos, onde a vítima foi localizada.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, na ocasião, atenderam a vítima e a conduziram para o Pronto-Socorro, do Hospital São Francisco.

A possível arma utilizada no crime uma faca foi encontrada um dia depois, na Rua Domingos Machado de Lima.

(Com informações do repórter André Krüger).