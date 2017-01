Um furto de caminhão foi registrado na Central de Polícia, na ultima sexta-feira, dia 13. Segundo o relato do comunicante, ele deixou o caminhão no dia 12 de janeiro, por volta das 19h no posto para que no outro dia o mecânico fizesse a manutenção. Trata-se de um Scania Azul, 2011, com placas de Tapejara/RS, de placas ISP 0470, ele teria deixado o caminhão no pátio do posto e a chave no caixa do estabelecimento, que fica as margens da BR 153.

Segundo o B.O, o proprietário e motorista do veículo Ivan Dalbosco, relta que quando foi buscar o caminhão, o veículo não se encontrava mais no local combinado. Ele informou ainda que o mecânico deixou o caminhão conforme as filmagens no posto por volta das 17h da sexta-feira, dia 13. Ele relatou ainda que as imagens mostraram o caminhão saindo do local as 21h23 do mesmo dia.

Segundo o proprietário foram realizados os reparos em uma mecânica, que fica nas proximidades do posto de abastecimento, conforme imagem de circuito de monitoramento. A Polícia Civil está investigando o fato.

(Com informações do repórter André Krüger)