Homem de 30 anos é detido no Petrópolis. Ele responde pelo crime de furto.

PM prende homem com mandado em aberto

A Polícia Militar de Concórdia prendeu na tarde desta terça-feira, dia 17, um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, praticado no 21 de fevereiro de 2016. Tiago Thomaz de Carvalho, de 30 anos, foi detido por policiais militares no Bairro Petrópolis, após consulta ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Concórdia, onde está a disposição da justiça.

O réu teve o direito de recorrer da decisão em liberdade, porém no Tribunal de Justiça a pena foi mantida e agora ele terá que cumprir o restante da condenação recolhido na Unidade Prisional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).