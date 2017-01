Uma mulher teve o veículo arrombado na manhã desta terça-feira, dia 17, por volta das 9h30, quando levou seu filho para vacinar no Posto de Saúde, na Oswaldo Zandavalli. Segundo a proprietária, ela esperava finalizar o processo de vacinação do filho, que não demorou cinco minutos, quando uma das enfermeiras avisou que o carro dela, estacionados em frente ao posto, estava com o alarme disparado. Ao ir verificar, se deparou com o arrombamento e com o furto de um celular e uma pequena quantia em dinheiro. A Policia Militar foi acionada, para realizar o boletim de ocorrência, mas até o momento o autor do arrombamento do veiculo não foi localizado.

(Com informações do repórter André Krüger).