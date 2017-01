Entrega dos donativos do Jogo das Estrelas

Aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 17, a entrega dos donativos arrecadados durante o Jogo das Estrelas, que aconteceu no último sábado no campo do bairro Salete e reuniu desportistas de Concórdia e região.

Por indicação da Secretaria Municipal de Ação Social do Município de Concórdia, as entidades beneficiadas foram Sociedade Casa de Apoio Mão Solidária e Voluntários da Solidariedade.