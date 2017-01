Um caminhão com placas de Erechim (RS) que transportava adubo orgânico seco acabou saindo da pista e pegando fogo na tarde desta terça-feira, dia 17, na SC – 135 em Piratuba, no acesso à Usina Hidrelétrica Machadinho.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e controlaram as chamas, porém o caminhão foi consumido pelo fogo. De acordo com Informações dos bombeiros de Piratuba, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do motorista aos bombeiros, um pneu teria estourado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. Ao sair da pista o caminhão desceu um barranco e pegou fogo ao tombar.

Com informações do repórter André Kruger