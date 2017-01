O Juventus de Seara poderá voltar a disputar o Campeonato Catarinense de Futebol, da Série C. Conforme o repórter José Roberto Rodrigues, da Aliança, um grupo de empresários da cidade de Seara está negociando com a Prefeitura o aluguel do estádio. Caso haja acerto, a possibilidade do Juventus retornar ao futebol profissional é grande. Um novo encontro será agendado para os próximos dias para discutir esse possível retorno. A reunião contará com a presença de empresários interessados e do poder público.