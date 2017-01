A Polícia Militar de Concórdia apreendeu uma pequena quantidade de entorpecente e um telefone que estavam no interior de um veículo. O fato foi registrado na tarde da terça-feira, dia 17. Foram recolhidos aproximadamente 1,7 gramas de maconha e um aparelho celular. A PM chegou até esses objetos após tentativa de abordagem do veículo VW/Gol, placas de Concórdia, que não obedeceu a uma ordem de paradada por parte dos policiais e empreendeu fuga. A PM fez o acompanhamento e e percebeu que o condutor empreendeu alta velocidade e trafegou pela contramão de direção até o bairro Floresta. O veículo parou na rua das Palmeiras e o motorista, que ainda não foi identificado, acabou empreendendo fuga a pé.

Além do entorpecente e do celular, no interior do carro havia uma carteira de couro na cor preta com documentos de uma motocicleta, R$ 274 em dinheiro, duas facas de cozinha, um facão preto e roupas de cama.

O veículo foi guinchado por medidas administrativas.

(Com informações do repórter André Krüger).