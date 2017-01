Ele se envolveu em colisão com caminhão, na tarde da terça-feira, dia 17.

Pemanece internado no Hospital São Francisco de Concórdia o condutor da motocicleta que se envolveu em uma colisão contra caminhão, na comunidade de Barra Fria, interior do município. O motociclista tem 17 anos e não tinha habilitação para conduzir o veículo. Porém, ele foi atendido por populares até a chegada dos bombeiros que o conduziram até o Hospital São Francisco. Conforme os voluntários que fizeram o atendimento, foi necessário fazer o torniquete na perna da vítima em função da mesma estar perdendo muito sangue. De acordo com informações, o jovem está internado na enfermaria e não corre risco de morte.

(Com informações do repórter André Krüger).