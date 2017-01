Rádio Aliança sorteia carro zero quilômetro em abril

Ainda em dezembro a Rádio Aliança lançou a promoção que comemora os 34 anos de atuação. Para marcar o aniversário, um ouvinte vai levar um Fiat Mobi, zero quilômetro. O sorteio será realizado no dia 28 de abril. Para concorrer, os ouvintes podem preencher cupons nas empresas parceiras ou ir até a Rádio, que fica na Rua Guilherme Helmut Arent, no Centro de Concórdia.

Também é possível participar ligando na emissora através do número 3441 2801 em horário comercial (8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira e das 08h30 às 12h aos sábados). O ouvinte pode optar por deixar o nome e dados, ou ainda, fazer participação ao vivo nos programas, respondendo, "Qual é a Rádio 100% do povo?".

O gerente comercial e de programação da Rádio Aliança, Adriano Casagrande, comenta que a procura por cupons é grande. “Na primeira etapa da promoção, lançamos 20 mil cupons e este já foram todos preenchidos. Já produzimos a segunda remessa e estamos distribuindo nas empresas parceiras”, conta ele. “Todos os anos no aniversário da emissora sorteamos prêmios. Nesta edição, o Fiat Mobi será o presente para o ouvinte. É uma parceria com a Cordial Fiat e demais empresas e além dos concordienses, pessoas de outros municípios de abrangência da Aliança podem participar, temos pontos com cupons em toda a região”, lembra Casagrande.

Veja quais são as empresas parceiras da promoção, onde você encontra cupons para concorrer ao carro: