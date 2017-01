O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia já prepara o curso para a nova turma de Bombeiros Mirins e Aspirantes. As inscrições serão feitas de 23 de janeiro a 03 de fevereiro, na sede dos Bombeiros. São 35 vagas disponíveis e a seleção dos candidatos será feita através de uma avaliação escrita.

Para se inscrever é necessário ter 12 anos de idade, estar matriculado no ensino fundamental e apresentar um atestado de saúde física e mental. Também é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento, Identidade, CPF, Carteira de vacinação, comprovante de residência, cópia do histórico escolar e duas fotos 3x4. A prova será realizada no dia 06 de fevereiro, às 13;30h, no auditório da sede dos Bombeiros Voluntários e as aulas iniciam no dia 13 de março.

O coordenador do projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes, Amarildo da Silva, conta que o curso completo tem duração de seis anos e que o aprendizado faz a diferença. “O período total de formação é seis anos, mas os alunos não são obrigados a permanecer até o final, vai da vontade deles, deixamos que eles decidam”, explica. “Mas tudo o que eles aprendem é muito válido e pode fazer a diferença”, registra Amarildo.

Os alunos recebem inúmeras informações sobre a prevenção de acidentes, técnicas de como proceder em casos de emergência, além de outras orientações. “Eles aprendem na teoria e na prática e o resultado que temos é que estas crianças e adolescentes ficam mais atentos aos cuidados necessários para evitarem acidentes. Eles também recebem aulas de relações humanas, disciplina no trânsito”, relata o coordenador. “Inclusive os pais comentam conosco que os filhos mudam a atitude, apontam possíveis perigos em casa, orientam a família. Isso faz a diferença”, destaca o bombeiro da Silva.